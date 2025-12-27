RFV Calamai furioso: "Ferrari va estirpato dalla Fiorentina. E anche questi calciatori"

La Fiorentina esce sconfitta dal Tardini, battuta dal Parma per 1-0. A commentare la prestazione dei viola, sulle nostre frequenze, è stato l'opinionista Luca Calamai: "Mi ero illuso che molto ruotasse attorno all'aspetto psicologico, invece non è così: questi calciatori sono scarsi e poco attaccati alla maglia della Fiorentina. La situazione è disperata, questo è un gruppo di giocatori che vanno mandati via: sono inadeguati, modesti e fuori contesto. Paratici deve arrivare domani, diventando l'unico punto di riferimento dirigenziale del Viola Park. Perché Ferrari non può essere quello che comanda, va estirpato dalla Fiorentina. E subito, con l'entrata di Paratici in società. Perché non c'è tempo".