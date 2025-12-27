I 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco

Alla vigilia della partita di Parma abbiamo immaginato la Fiorentina raccolta in preghiera e abbiamo cercato di interpretare il ruolo, in versione calcistica, di Mosé sul Monte Sinai. Il dio del calcio ha ordinato i suoi dieci comandamenti: se la Fiorentina li rispetta, si salva. Se commette un solo peccato, rischia la retrocessione.

: non pensare di aver iniziato la rimonta, hai mosso solo un piccolo passo verso l’inizio.: non tradire i tremila che arriveranno a Parma come hai fatto con i quattromila che erano arrivati a Reggio Emilia.: non cominciare a sentirti forte solo perché hai segnato cinque gol all’Udinese, ricorda che l’espulsione di Okoye ti ha aiutato non poco.: stai attenta al Parma che è fresco e riposato, tu dal 6 dicembre hai già giocato cinque partite compresa la Conference, loro solo due avendo saltato la recente trasferta di Napoli.: non sottovalutare il tuo prossimo avversario perché tu sei ultima, staccata dal resto della classifica, e non sei abituata a lottare per la salvezza, il Parma sì.: devi vincere, perché un pareggio ti lascerebbe sempre all’ultimo posto solitario.: non puoi assolutamente perdere, sarebbe un altro inizio della fine.: se c’è un rigore, spiega ai tuoi ragazzi che stavolta non possono in alcun modo rifare il teatrino di Reggio Emilia.: come dicono sempre tutti gli allenatori del pianeta, gioca partita per partita, non guardare la classifica ma il calendario sì: dopo Parma arrivano Cremonese, Lazio, Milan e Bologna. Non hai altro tempo da perdere.: ricordati ogni tanto di santificare la tua partita, quest’anno è successo solo una volta., ma nessuno di questi comandamenti può essere trascurato dalla Fiorentina, che ora appare in buona salute. Ha ritrovato il sorriso, diciamo un sorrisetto, ma immaginatevi cosa sarebbe diventata questa trasferta senza la vittoria sull’Udinese. Okoye è stato d’aiuto, però la Fiorentina delle partite precedenti chissà se sarebbe riuscita a sfruttare quel vantaggio come invece è capitato.: bisogna capire cosa significa in realtà il 5-1 sui friulani. Tutto merito di Okoye? Tutto merito della Fiorentina? Cinquanta e cinquanta? Domande che se ne tirano dietro un’altra, assai più impegnativa: la Fiorentina ha davvero ripreso a credere in se stessa?