Parma-Fiorentina, Vanoli conferma tutti e ritrova anche Gosens. Giallo Richardson

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla possibile formazione che schiererà in campo tra qualche ora Vanoli contro il Parma. La buona notizia è che il tecnico ha ritrovato Gosens tra i convocati. Inoltre è tentato di riproporre il modulo varato al Franchi contro l’Udinese, con una difesa a 4 composta da Dodo, Pongracic e Comuzzo e nella quale l’ormai ex capitano sarà sostituito da Viti sulla sinistra.

Con la conferma di Parisi alto sulla destra anche Ndour è al rientro dal primo minuto, in un centrocampo completato da Mandragora e Fagioli in cabina di regia (Richardson, che aveva violato il silenzio stampa per annunciare la sua voglia di andare al Nizza, è invece rimasto a casa). Uno schieramento incline al 4-3-3 che vede oltre Parisi anche Gud giocare più largo in un tridente il cui vertice sarà l’intoccabile Kean. Oggi al Tardini i viola si affideranno soprattutto a loro due per regolare una diretta concorrente e dimostrare che la vittoria sull’Udinese non è stata una casualità.