Oggi test salvezza da non fallire, il Corriere dello Sport: "Fiorentina, obbligo vincere"

Oggi al Tardini altro test salvezza da non fallire per la Fiorentina, si legge sul Corriere dello Sport. I viola sanno che la risalita passa inderogabilmente da un altro successo oggi a Parma con un avversario che lotta anch'esso per la salvezza. E' una riprova del valore del largo successo sui friulani ridotti in dieci dopo sette minuti per l'uscita sconsiderata di Okoye e per l'atteggiamento remissivo a seguire, ma è soprattutto la necessità per la squadra di Vanoli di iniziare a dare seguito a prestazioni e risultati partita dopo partita senza praticamente soluzione.

La Fiorentina adesso ci si immagina sempre a cavallo dell'onda in tutto e per tutto, essendo trascorsi appena sei giorni dall'Udinese al Parma, anche se nel mezzo ci sono stati il Natale e le feste, ma Vanoli e i suoi sono stati comunque al Viola Park: oggi a Parma cercano e vogliono un risultato favorevole (e si legga vittoria). Altrimenti sarà come non aver fatto nulla, si legge sul quotidiano.