FirenzeViola
Viola ko a Parma, ma nessuna dichiarazione: prosegue il silenzio stampa
FirenzeViola.it
La Fiorentina cade a Parma, nel sabato post natalizio. La squadra di Vanoli esce sconfitta per 1-0 dal Tardini, complice la rete di Sorensen che condanna i viola a un altro ko in campionato. E come già anticipato, non parlerà alcun tesserato del club dall'impianto emiliano: la Fiorentina, infatti, prosegue la sua linea di silenzio stampa e non rilascia dichiarazioni ufficiali dopo la gara persa contro i ducali.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Mandragora e Ndour girano a vuoto, Kean irritante, Piccoli sprecone, Fagioli non basta
3 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: confermato il 4-3-3 e gli stessi undici, Viti al posto di Ranieri
Copertina
FirenzeViolaParma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Mandragora e Ndour girano a vuoto, Kean irritante, Piccoli sprecone, Fagioli non basta
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com