Viola ko a Parma, ma nessuna dichiarazione: prosegue il silenzio stampa

di Ludovico Mauro

La Fiorentina cade a Parma, nel sabato post natalizio. La squadra di Vanoli esce sconfitta per 1-0 dal Tardini, complice la rete di Sorensen che condanna i viola a un altro ko in campionato. E come già anticipato, non parlerà alcun tesserato del club dall'impianto emiliano: la Fiorentina, infatti, prosegue la sua linea di silenzio stampa e non rilascia dichiarazioni ufficiali dopo la gara persa contro i ducali.