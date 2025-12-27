Vanoli, una vittoria per scacciare le voci dell'esonero. Intanto la Fiorentina multa Richardson
FirenzeViola.it
Sulle pagine de la Repubblica si legge anche del futuro di Paolo Vanoli. Dopo il successo con l'Udinese la sua panchina appare più blindata rispetto a qualche partita fa, ma serve comunque trovare continuità per evitare altre voci di esonero.
Serviranno altre due vittorie, con Parma e Cremonese, per chiudere almeno a 15 punti il girone di andata, prima dell’ultima partita con la Lazio a Roma e un inizio di girone di ritorno complicato con Milan e Bologna. Ancora silenzio stampa, invece, per la Fiorentina, con Richardson multato per averlo violato nell’intervista non autorizzata a L’Equipe dei giorni scorsi in cui si dichiarava pronto ad andare al Nizza.
Pubblicità
Rassegna stampa
I 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo saccodi Alberto Polverosi
Le più lette
3 I 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Copertina
FirenzeViolaParma-Fiorentina, le probabili formazioni: Viti in pole per sostituire Ranieri, confermato Parisi
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Lorenzo Di BenedettoParatici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com