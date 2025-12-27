Vanoli, una vittoria per scacciare le voci dell'esonero. Intanto la Fiorentina multa Richardson

Sulle pagine de la Repubblica si legge anche del futuro di Paolo Vanoli. Dopo il successo con l'Udinese la sua panchina appare più blindata rispetto a qualche partita fa, ma serve comunque trovare continuità per evitare altre voci di esonero.

Serviranno altre due vittorie, con Parma e Cremonese, per chiudere almeno a 15 punti il girone di andata, prima dell’ultima partita con la Lazio a Roma e un inizio di girone di ritorno complicato con Milan e Bologna. Ancora silenzio stampa, invece, per la Fiorentina, con Richardson multato per averlo violato nell’intervista non autorizzata a L’Equipe dei giorni scorsi in cui si dichiarava pronto ad andare al Nizza.