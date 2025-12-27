Formazione, avanti con il 4-3-3 ma Vanoli ha due dubbi: uno in difesa e uno a centrocampo
FirenzeViola.it
Nella possibile formazione messa in campo da la Repubblica-Firenze ci sono due ballottaggi nella testa di Paolo Vanoli. A sinistra nella difesa a 4 il primo dubbio riguarda Viti e Fortini, con il primo favorito. A centrocampo sicuri di una maglia Mandragora e Fagioli, con quest’ultimo in grande spolvero, mentre il terzo posto se lo giocano il grande ex Sohm e Ndour.
Quest’ultimo è reduce dal suo primo gol in Serie A contro l’Udinese e garantisce comunque equilibrio, ma Sohm, pagato proprio in estate 16 milioni dal Parma con addio abbastanza turbolento, vorrebbe sfruttare la sfida contro il suo passato per riprendersi la Fiorentina, dopo quattro mesi di campionato deludenti rispetto alle aspettative.
