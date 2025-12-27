"Modulo e manager sono il doppio Alleluja viola per iniziare bene il 2026", il punto di Ferrara
"Modulo e manager: il doppio alleluja viola". Nella consueta rubrica del sabato "Rock&Gol" a cura di Benedetto Ferrara, su La Nazione, spazio alle novità delle ultime settimane in casa Fiorentina. Di seguito une estratto: "Con l’arrivo di Fabio Paratici, un uomo di calcio al Viola Park, inizierà il nuovo anno e, c’è da augurarselo, quella rincorsa che sembrava non voler iniziare mai.
È chiaro che già oggi a Parma la squadra di Vanoli dovrà confermare quel cambio di passo messo in mostra contro un’Udinese molto generosa. Vero però che se questa Fiorentina non avesse fatto vedere dei progressi, non sarebbe stata capace, anche con l’uomo in più, di prendersi la partita con autorevolezza. Messo in cambio di modulo (Alleluja), messo che Fagioli rischia di essere un ottimo giocatore e che Gudmundsson trova la posizione dove può esprimersi al meglio, messo anche che l’arrivo nell’aria di un nuovo diesse, resta il fatto che se il Natale si ispira da sempre al concetto di speranza, possiamo dire che questa speranza è tornata a riempire anche il cuore del tifoso abbacchiato dal niente visto sul campo fino a dieci giorni fa".
