L'ex Sohm che non è quello di Parma: finora impalpabile in viola ma lui non vuole mollare
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport fa un punto sull'ex ella gara di oggi tra Parma e Fiorentina, ovvero Simon Sohm. Forse è presto per parlare di delusione, si legge sul quotidiano. ma finora il classe 2001 è apparso impalpabile. Troppo spesso avulso dal gioco, spaesato, confuso. Il festival dello smarrimento. Sta di fatto che la Fiorentina ha investito una cifra alta su di lui, e non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Sohm vuole ingranare la marcia, per sé e per la squadra. Spera di poter provare le sue doti, anche solo da subentrante. Farlo contro il suo passato avrebbe senz'altro un sapore diverso.
Pubblicità
Rassegna stampa
I 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo saccodi Alberto Polverosi
Le più lette
2 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: confermato il 4-3-3 e gli stessi undici, Viti al posto di Ranieri
Copertina
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Lorenzo Di BenedettoParatici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com