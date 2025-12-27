L'ex Sohm che non è quello di Parma: finora impalpabile in viola ma lui non vuole mollare

Il Corriere dello Sport fa un punto sull'ex ella gara di oggi tra Parma e Fiorentina, ovvero Simon Sohm. Forse è presto per parlare di delusione, si legge sul quotidiano. ma finora il classe 2001 è apparso impalpabile. Troppo spesso avulso dal gioco, spaesato, confuso. Il festival dello smarrimento. Sta di fatto che la Fiorentina ha investito una cifra alta su di lui, e non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Sohm vuole ingranare la marcia, per sé e per la squadra. Spera di poter provare le sue doti, anche solo da subentrante. Farlo contro il suo passato avrebbe senz'altro un sapore diverso.