RFV Giorgetti duro: "Tifosi presi ancora in giro. Paratici deve fare piazza pulita"

vedi letture

Nell'immediato post partita di Parma-Fiorentina, il nostro opinionista Angelo Giorgetti ha commentato così la sconfitta della squadra di Vanoli: "Ancora una volta i tifosi sono stati presi in giro, a livello calcistico. La grande passione che Firenze porta ovunque poi trova in campo una declinazione imbarazzante. Prestazioni come quelle di Kean sono tristi, Paratici deve arrivare e fare piazza pulita. Perché dentro la Fiorentina c'è qualcosa di malato, ma questa malattia rischia di diventare incurabile. Quando sbagli così tanto, in modo così clamoroso, significa che non c'è la testa: se ne devono andare in tanti, dirigenti in primis. Questa è la fotografia".

Fossi Paratici, che cosa faresti come prima cosa?

"Parlare a tu per tu coi giocatori per capire chi vuole restare. Chi vuole andare via, lo mando via. E poi mi circondo di dirigenti che sappiano di calcio, che quando entrano nello spogliatoio vengono ascoltati. E anche Vanoli mi pare incida quasi zero".