Dagli inviati Spavento passato per Piccoli: forte botta al torace, allarme rientrato

Arrivano aggiornamenti da Parma, riguardo alle condizioni di Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina, uscito tra la paura generale di tutti agli ultimi minuti di gioco del match del Tardini, ha lasciato il terreno di gioco per una forte botta al torace. Il trauma è stato causato da uno scontro in area di rigore ma fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento: il giocatore sta bene ed è tranquillo, le sue condizioni non sono preoccupanti.