Parma-Fiorentina è sold out, stadio stracolmo: attesi ventimila spettatori al Tardini

Anche su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sulla gara tra Parma e Fiorentina, in programma oggi alle 12:30. La Fiorentina cerca la svolta: dopo il largo successo contro l’Udinese, la sfida di oggi in casa del Parma e quella di domenica prossima al Franchi contro la Cremonese possono accorciare la classifica ridando concrete speranze di salvezza. Stadio stracolmo, ventimila spettatori attesi: dopo Parma-Milan, questa sfida contro la Fiorentina sarà la seconda più seguita del campionato per i tifosi gialloblù. Carlos Cuesta ha avuto due settimane di tempo per metabolizzare la traumatica sconfitta interna contro la Lazio (in undici contro nove), per ricaricare le batterie dei suoi ragazzi e per spiegare loro il piano di attacco.

Recuperati capitan Delprato e Circati, due senatori che hanno un peso specifico importante all’interno del gruppo. In attacco confermato Pellegrino come classico centravanti, si dovrà valutare chi lo affiancherà: una sola seconda punta oppure due mezzepunte? Cuesta ha lavorato molto in questo periodo sulla fase offensiva e, in particolare, di gestione del possesso-palla: finora è stato il tallone d’Achille del Parma.