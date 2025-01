MARÌ, Incontrerà il Monza per il futuro. Palladino lo vuole

FirenzeViola.it

Dopo il punto de La Gazzetta dello Sport, anche il Corriere dello Sport-Stadio prende in consegna il tema Pablo Marì-Fiorentina, una trattativa che ha ripreso vita nelle ultime ore su impulso di Raffaele Palladino. L'allenatore viola spinge per riaverlo con sé e lo stesso difensore ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto in scadenza col Monza.

Che da parte sua, spera in un ripensamento dello spagnolo: ad ore ci sarà infatti un colloquio fra le parti in cui sarà più chiara la volontà definitiva del calciatore. La Fiorentina dal canto suo è tornata fortemente alla carica in queste ore, con Palladino che preme per riabbracciare il suo ex difensore.