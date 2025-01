GAZZETTA, Marì vuole i viola ma il Monza chiede 3 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Stretta Pablo Marì. Vuole la Fiorentina, ma il Monza non cede e chiede tre milioni". Questo il titolo interno e dedicato alla squadra di Palladino, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi. La Rosea scrive che l'allenatore viola sta spingendo sulla dirigenza per riavere a disposizione il difensore spagnolo, avuto con sé a Monza lo scorso anno e che dal canto suo vestirebbe volentieri la maglia viola. La pista si è riaccesa in queste ore per il volere di entrambe le parti ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta.

Il Monza ha proposto anche il rinnovo al suo centrale (in scadenza a giugno), che ha rifiutato e che preme per arrivare a Firenze, ma le richieste dei brianzoli restano sui tre milioni di euro per liberarlo già adesso. La Fiorentina al momento si spinge fino a due, in un affare che non dovrebbe includere contropartite. Resta la distanza da limare ma i contatti sono costanti e Marì vuole Firenze. La sensazione è che l'operazione si farà - scrive la Rosea -.