Calciomercato Moreno-Levante, accordo trovato: i dettagli dell'operazione

Manca solo l'ufficialità, ma Matias Moreno è virtualmente un nuovo calciatore del Levante. Il calciatore, arrivato nelle scorse ore a Valencia (qui le sue parole sull'operazione) si trasferirà in Spagna con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 15 milioni. La Fiorentina si è garantita un controriscatto a 17 milioni, una cifra non banale, e valuterà attentamente il percorso dell'argentino classe 2003 nella prossima Liga.

Acquistato l'estate scorsa dal Belgrano, in viola Matias Moreno ha giocato 10 gare (4 in campionato, 6 in Conference) e nel finale di stagione è stato schierato anche come esterno destro di difesa.