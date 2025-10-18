Maignan cerca il riscatto contro De Gea: bilancio a favore dello spagnolo
Già in settimana si sono sprecati i paragoni o i confronti, con diversi opinionisti che si sono espressi in merito anche ai nostri microfoni (dal doppio ex Enrico Albertosi all'attuale preparatore dei portieri del Cagliari, Luca Bucci). Milan-Fiorentina sarà anche Maignan-De Gea, sfida nella sfida tra due dei portieri più forti del mondo e su cui si concentra oggi anche il Corriere dello Sport. I due si sono sfidati solo due volte in carriera, entrambe nella passata stagione con la vittoria dello spagnolo all'andata e il pareggio al ritorno. La gara di Firenze fu dominata proprio dai due portieri: De Gea parò i rigori rossoneri calciati da Theo Hernandez e da Tammy Abraham, mentre Maignan rispose respingendo al mittente il penalty tirato da Moise Kean. Tutti e due, dunque, hanno già mostrato quanto sanno essere decisivi. Massimiliano Allegri e Stefano Pioli puntano forte su loro anche per domani proprio per questo.
