Minacce social, il CorSport prende posizione: "La guerra delle denunce la via d'uscita"

vedi letture

Gli episodi incresciosi di sabato sera, quando le compagne dei calciatori della Fiorentina sono state minacciate di morte sui social a seguito della sconfitta viola a Sassuolo - in primis la moglie di Dodo, Amanda, che ha reso noto il tutto pubblicamente -, non sono passati di certo inosservati e a prendere posizione oggi, tra i giornali, c'è il Corriere dello Sport. Con un approfondimento a cura di Cristiano Gatti, il quotidiano si schiera nettamente: "Che si fa, ricominciamo con la sinfonia del mondo ultrà da bonificare urgentemente, di questo potere malavitoso cresciuto anche grazie alla colpevole sudditanza delle società? Bisogna andare decisi alla guerra (santa) delle denunce, come stanno facendo diverse mogli dei giocatori, perché ormai in tantissimi casi è possibile stanare dall’anonimato questi tetri signori del buio, sbattendoli con le spalle al muro della loro vigliaccheria, rispondendone in solido. C’è una via d’uscita, è stretta e tortuosa, ma c’è.

Bisogna solo decidersi a prendere per il bavero l’idiozia. E chissà. Magari non è neppure tutto così estemporaneo, schegge impazzite, minoranza becera, follia allo stato brado, come magari può sembrare".