Gudmundsson sbugiarda Vanoli, Goretti stigmatizza. Tuttosport: "Multe in arrivo?"

Tuttosport, nella sua edizione odierna, dedica uno spazio anche alla Fiorentina e ricapitola tutto quel che è successo negli ultimi due giorni di caos. La squadra viola è capitolata a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la rabbia del post partita ha portato anche a ricevere delle vergognose minacce di morte sui social delle compagne dei calciatori, con la società che ha prontamente condannato l'accaduto e fatto sapere di essersi messa in contatto con le autorità competenti affinché venga salvaguardata ogni singola persona.

Ad aggiungere problemi, poi, ci ha pensato Albert Gudmundsson con un commento su Instagram sotto a un post di Dazn inerente l'episodio del rigore segnato da Mandragora, con Vanoli che dopo la gara aveva dichiarato come fosse stato l'islandese a non sentirsela di tirare, nonostante fosse il rigorista designato. Lo stesso Gudmundsson ha smentito così l'allenatore: "Non ho mai rifiutato e mai lo farò di calciare un rigore, li ho sempre tirati senza problemi. Stavolta ha preso la palla un altro giocatore e io non sono quel tipo di persona che litiga col compagno davanti allo stadio pieno". Il ds Goretti in sala stampa ha stigmatizzato quanto avvenuto e ribadito fiducia a Vanoli, ma il quotidiano torinese si chiede se saranno in arrivo multe per gli stessi protagonisti. In ogni caso, spazzar via le scorie sarà dura - chiosa il giornale -.