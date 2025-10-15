RFV De Gea-Maignan visti da Bucci: "Mike più completo, l'altro fin qui un po' sfortunato"

Luca Bucci, ex portiere del Parma oggi preparatore dei portieri del Cagliari, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Colpi d'Ala" e non poteva che soffermarsi, tra le altre considerazioni, anche su due dei maggiori estremi difensori del nostro campionato, David De Gea e Mike Maignan. Avversari domenica sera in Milan-Fiorentina, sono stati analizzati così da Bucci: "Sono due grandi portieri, lo dimostrano ancora, sono molto diversi ma molto affidabili. Il rossonero è più protagonista coi piedi, lo spagnolo meno. De Gea tra i pali e in copertura della porta è fra i più forti del campionato, il francese forse è un po' più completo. Maignan ha iniziato molto bene quest'anno, De Gea pure anche se in certe circostanze è stato un po' sfortunato".

In generale sull'andamento dei viola, invece, Bucci si è espresso così: "La Fiorentina sta vivendo un periodo di difficoltà ma queste partite di altissimo livello sono anche un modo per andare oltre i problemi e reagire".