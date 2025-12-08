A Sassuolo la Caporetto Viola. La Nazione: "Rischio implosione elevatissimo"

È profondissima la crisi in cui si ritrova la Fiorentina, incappata nell'ennesimo passo falso sabato scorso a Reggio Emilia. Gli ultimi 25 minuti della partita, dopo tre gol del Sassuolo quasi in sequenza, hanno fatto da detonatore a una situazione da tempo largamente deficitaria. Mancano i risultati, manca il gioco affiorato in un paio di precedenti partite e poi di nuovo annegato. Nel poco o quasi nulla mancano le grandi firme della squadra che sfioriscono senza convinzione e senza nerbo fino a scadere su livelli irritanti. Il rischio di implosione in questo momento è elevatissimo, scrive La Nazione sulle sue colonne sportive.

Lo stesso giornale fiorentino, poi, prosegue la sua analisi sottolineando che i motivi delle gravi difficoltà viola sono abbastanza chiari: fatica a segnare, incertezza tattica, gruppo sfaldato e società disorientata. A tutto questo si aggiunge il doloroso momento personale di Rocco Commisso, come ha detto Vanoli in conferenza prima della Caporetto sportiva di Reggio Emilia. Una Caporetto con un Sassuolo tutto sommato alla portata, la rabbia maggiore. La facilità a prendere gol (soprattutto da calcio piazzato) e la difficoltà a segnare sono evidenti, se poi a questo aggiungiamo quello che si intuisce - unione del gruppo faticosa - la situazione diventa pesantissima. Le soluzioni incerte e il futuro nebuloso, conclude il quotidiano.