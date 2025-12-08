La moglie di Dodo torna sulle minacce: "Grazie ai tifosi che ci hanno difeso. Firenze è casa nostra"

La moglie di Dodo, Amanda Ferreira, dopo avere denunciato tramite delle storie Instagram le minacce di morte ricevute da lei e dalla sua famiglia da alcuni tifosi della Fiorentina conseguentemente alla sconfitta dei viola contro il Sassuolo, ha pubblicato poco fa, sempre su Instagram, una storia con un lungo commento sulla vicenda, che ha ovviamente fatto scalpore nelle ultime ore ed ha chiamato la stessa società viola ad emettere un comunicato in difesa dei suoi tesserati e delle loro famiglie. Questo il messaggio social in questione:

"Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto, preghiere e sostegno. Siamo pienamente consapevoli che il momento che stiamo attraversando è disastroso e caotico, e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene così, perché fa parte della vita. (Sì, NOI, perché ciò che colpisce mio marito colpisce anche me.). Ma, in nessuna circostanza tollererò l'incitamento all'odio, alla malattia e alla morte verso i miei figli. MAI. Nulla giustifica tale crudeltà, verso la mia famiglia o quella di chiunque altro. L'odio, l'indignazione e la rivalità sportiva devono rimanere all'interno del campo da calcio, perché fuori dal campo, prima di essere atleti, sono fidanzati, mariti e padri di famiglia. Ci sono molti modi per liberare l'energia, nel bene e nel male, senza diffondere odio, minacce e insulti. Grazie a tutti i tifosi della Fiorentina che ci hanno abbracciato; questi sono veri tifosi. Firenze ci ha sempre accolto ed è diventata CASA per la mia famiglia; Grazie dal profondo del mio cuore".