FirenzeViola Femminile: la Fiorentina a Como prima della sosta invernale. Sette squadre in tre punti, campionato apertissimo. La Primavera si riscatta contro il Cesena, la salvezza è possibile

La rubrica settimanale sulla squadra femminile di Firenzeviola

Per un paio d’ore dopo la sfida contro la Ternana, la Fiorentina ha accarezzato l’ebbrezza del secondo posto a pari merito con la Juventus, salvo poi vedersi nuovamente scavalcata dalla sua prossima avversaria: il sorprendente Como Women. Il campionato si fa sempre più interessante e la lotta per i posti europei si fa sempre più ardua. Un singolo errore può costare caro, ragion per cui servono nervi d’acciaio e sangue freddo a ogni partita. Con la Ternana la squadra di Pinones-Arce vince e gioca molto bene ma, sul finale, ha rischiato una beffa clamorosa conclusasi solamente con uno spavento. Sono bastati due minuti di gioco per la formazione di casa per andare in vantaggio. Bredgaard apparecchia un assist al bacio che Omarsdottir deve solo spedire in fondo al sacco alle spalle di Ciccioli – il portiere di proprietà viola Bartalini ancora in panchina -. Curiosa la novità tecnica inserita dal coach svedese: uno schieramento con un inedito 4-1-4-1 con Severini mediana dietro una linea composta a quattro da Janogy, Bredgaard, la marcatrice Omarsdottir e l’islandese Triggvadottir, rispolverata titolare, a supporto dell’unica punta Hurtig autrice di un’ennesima prestazione incolore. Dopo aver sistemato la difesa – ieri tra l’altro la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata – l’allenatore viola sta cercando un metodo per fare sì che la sua squadra sia ancora più performante dal punto di vista dell’attacco. A mancare è stata la freddezza sotto porta con le calciatrici gigliate che non sono riuscite ad incrementare il punteggio per quanto le azioni offensive siano state create. La beffa poteva arrivare in pieno recupero con il FVS che certifica un fallo da rigore di Lombardi su una calciatrice ospite. Dal dischetto stranamente un’esperta come Valeria Pirone calcia alto e consente alle ragazze di Pinones-Arce di ottenere tre punti difficili ma preziosissimi.

Come specificato sopra; la lotta al secondo/terzo posto (entrambi utili per il piazzamento europeo) è sempre più agguerrita. Dicevamo del Como Women che a Parma giocando male riesce comunque a portarsi a casa il bottino pieno grazie ad una rete negli ultimi minuti di gioco. Ci sono da registrare poi le vittorie delle due milanesi che si riportano prepotentemente a ridosso di Juventus e Fiorentina. Goleada nerazzurra all’Arena Civica contro il Genoa per 5-0 ma la vittoria del Diavolo sul difficile campo del Napoli per 0-2 sorprende e non poco. Le partenopee hanno mietuto vittime eccellenti sul proprio terreno di gioco (la Fiorentina stessa e l’Inter). La vittoria della squadra allenata da Suzanne Bakker catapulta il Milan nella lotta europea. Anche la Lazio di Grassadonia (squalificato e assente in panchina contro le neroverdi) si è presa i tre punti in Emilia Romagna al termine di una partita difficile e ben combattuta. Sette compagini in una forbice di tre punti: ci sarà da divertirsi al rientro dalla pausa natalizia.

Scendiamo in Primavera Femminile dove finalmente registriamo la prima vittoria in campionato della formazione under 19 viola. Le gigliate erano chiamate ad una vittoria contro il Cesena terzultimo a due punti di distanza dalle calciatrici allenate da Gori. Risultato roboante con un netto 5-0 e arrivano così i primi tre punti per la formazione giovanile toscana. In classifica la Fiorentina scavalca le emiliane si porta al terzultimo posto fuori temporaneamente dalla zona rossa. Rimangono ancora due gara da disputare prima della pausa natalizia. Settimana prossima al Viola Park arriverà la Juventus capolista, poi ci sarà la trasferta meneghina contro l’Inter. Mettere in cassa altri due punti consentirebbe alle ragazze di mettersi in una posizione di netto vantaggio quando poi arriverà il Brescia fanalino di coda e senza vittorie al centro sportivo di Bagno a Ripoli al rientro in campo nel 2026.