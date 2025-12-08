FirenzeViola Domani da valutare Gosens e Fazzini: ottimismo per il recupero. Sabiri nel dimenticatoio

Domani la Fiorentina riprenderà ad allenarsi al Viola Park dopo lo scarico fatto ieri e il giorno libero di oggi. Tra le situazioni da valutare ci sono quelle di Jacopo Fazzini e di Robin Gosens. Quest'ultimo era in ritiro anche a Reggio Emilia per stare vicino al gruppo ma ora c'è bisogno di lui in campo, anche per dare alternativa a Vanoli che nelle ultime gare ha dovuto puntare sempre su Parisi. L'esterno campano con il Sassuolo è stato bravo nel conquistarsi il rigore ma non ha retto il confronto con Volpato. Il ritorno del tedesco permetterà anche qualche variante tattica. A differenza che a Reggio Vanoli in difesa avrà anche Pongracic che scontava la squalifica in A. Fazzini ha accusato un problema alla caviglia ma anche per lui le previsioni sono di un recupero magari già con la Dinamo Kiev. Si sono invece perse le tracce di Sabiri, non più convocato dopo lo spezzone di Bologna per infortunio.

Doveva trattarsi di una contusione ma non è stato più convocato. Se Pioli aveva provato a utilizzarlo preferendolo anche a Richardson, con Vanoli non se ne è saputo più nulla. L'impressione comunque è che .il giocatore sia ai margini. In Conference Vanoli non potrà invece contare su Kouamè, che è tornato in campo contro il Sassuolo dopo 8 mesi, perché non in lista Uefa.