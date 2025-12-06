Sassuolo-Fiorentina 3-1, rivivi la diretta testuale del match
16:57- Con la fine del match, si chiude anche il live testuale di FirenzeViola.it. Restate connessi per notizie e voci dal Mapei Stadium.
97'- Termina qui il match. Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1.
96'- Ammonito anche Mandragora per un fallo commesso su Cheddira.
95'- Ammonito Viti per un fallo ai danni di Viti.
94'- Partita che si avvia lentamente verso il termine senza alcun segnale di reazione finale dei viola.
90'- Saranno 6 i minuti di recupero.
90'- Cross rasoterra dalla destra di Kouame messo in angolo dalla difesa del Sassuolo.
88'- Destro alto dal limite dell'area di Fortini che esce di parecchio dallo specchio della porta.
86'- Traversone forte e teso di Gudmundsson bloccato a terra da Muric.
85'- Altro traversone dalla metà campo della Fiorentina ed ennesima presa facile in uscita per Muric.
84'- Cambio nella Fiorentina, entra Kouame al posto di Dodo.
81'- Fiorentina che prova a costruire con il possesso palla ma trova un Sassuolo chiuso bene nella propria metà campo.
78'- Doppio cambio nel Sassuolo, Coulibaly e Pierini prendono il posto di Walukiewicz e Volpato.
76'- Colpo di testa debole di Nodur che finisce tra le braccia di Muric.
75'- Cross di Nodur dalla sinistra forte e teso respinto dalla difesa del Sassuolo.
72'- Prova un cross dalla trequarti Ndour il cui pallone però è troppo lento e finisce tra le braccia di Muric.
70'- Mandragora prova ad imbucare per Piccoli che spalle alla porta però non riesce a tenere palla al limite dell'area.
68'- Continua a spingere il Sassuolo che guadagna un altro angolo con Doig.
65'- Terzo gol del Sassuolo con Kone. Imbucata di Volpato per l'inserimento del centrocampista neroverde che davanti a De Gea piazza il pallone sul primo palo lambisce l'interno del legno e batte il portiere spagnolo. Momento difficilissimo della Fiorentina.
62'- Triplo cambio nella Fiorentina. Entrano Viti, Piccoli e Fortini ed escono Parisi, Ranieri e Fagioli.
60'- Ancora Sassuolo. Uno due tra Cheddira e Thorstvedt con il primo che riceve palla in area e da posizione defilata, con anche una deviazione, colpisce il palo esterno alla destra di De Gea.
59'- Espulso dalla panchina Grosso.
58'- Annullato il gol del 3-1 del Sassuolo. Volpato aveva realizzato una doppietta ma prima del suo tiro è stato fischiato da Pairetto un fallo ai danni di Parisi.
57'- Lancio lungo di Mandragora per Kean, esce in presa facile Muric.
55'- Sinistro di Pablo Mari dalla distanza che termina larghissimo alla sinistra di Muric.
54'- Doppio cambio nel Sassuolo, escono Lauriente e Pinamonti ed entrano Cheddira e Fadera.
52'- Gioco fermo per un colpo subito da Pinamonti.
51'- Cross di Fagioli e colpo di testa di Kean che termina largo alla sinsitra di Muric.
50'- Fiorentina che ha iniziato questo secondo tempo in controllo del pallone con il Sassuolo più attendista.
47'- Tentativo di cross dal fondo di Ranieri che al momento del traversone scivola e non colpisce bene.
45'- Iniziato il secondo tempo con un cambio nella Fiorentina, Ndour ha preso il posto di Sohm.
---INTERVALLO---
48'- Termina qui il primo tempo.
46'- Sassuolo in vantaggio. Angolo battuto da Lauriente , De Gea non esce e Muharemovic sovrasta Mandragora e con la spalla mette il pallone in porta.
45'- Saranno 2 i minuti di recupero.
45'- Sinistro da fuori area di Muharemovic respinto bene lateralmente da De Gea.
43'- Conclusione su punizione di Mandragora che si infrange sulla barriera.
42'- Mandragora guadagna una punizione dal limite dell'area del Sassuolo.
37'- Iniziativa sulla destra di Dodo che lascia sul posto Doig entra in area e mette a rimorchio un pallone invitante che Kean calcia però sul fondo e lontano dallo specchio della porta.
34'- Conclusione su punizione di Lauriente che termina larga alla destra di De Gea.
32'- Fallo di Pablo Mari ai danni di Pinamonti e punizione in trequarti offensiva per il Sassuolo
29'- Occasione Sassuolo. Uno contro uno sulla destrra di Volpato che sfida Parisi arriva sul fondo e mette a rimorchio in area per Pinamonti che calcia di prima e spedisce alto sopra la traversa.
29'- Tentativo di imbucata dal limite dell'area di Mandragora per Kean. Palla troppo lunga e bloccata facilmente da Muric.
26'- Colpo di testa largo di Pinamonti, De Gea controlla senza problemi l'uscita dal campo della sfera.
26'- Ancora Lauriente, il francese calcia verso la porta e trova un angolo vista la deviazione di Fagioli.
24'- Conclusione dalla sinistra di Lauriente debole e facilmente bloccata da De Gea.
23'- Potenziale occasione per la Fiorentina. Imbucata di Sohm per Kean che si lancia verso la porta. Chiude tutto con un super intervento Muharemovic.
22'- Traversone con il destro dal fondo di Gudmundsson che però viene bloccato senza problemi da Muric.
20'- Dopo un avvio a tinte viola il Sassuolo, in conseguenza anche del gol del pareggio, sta prendendo coraggio e trovando più iniziative.
18'- Punizione in trequarti offensiva per la Fiorentina. Batte Fagioli il cui tiro-cross viene respinto dalla difesa del Sassuolo.
16'- Ammonito Thorstvedt per un fallo ai danni di Gudmundsson.
14'- Pareggio del Sassuolo. Sinistro da fuori area di Volpato che dopo aver saltato Parisi batte un non perfetto De Gea, oscurato anche nella visuale dal tentativo di opposizione di Ranieri che sfiora anche il pallone.
12'- Fiorentina che dopo il gol del vantaggio continua nel suo avvio di partita aggressivo. Ottimo approccio al match da parte dei ragazzi di Vanoli.
10'- Gol della Fiorentina! Mandragora va sul dischetto e con il sinistro incrocia spiazzando Muric.
7'- Ammonito Muric per il fallo su Parisi.
7'- Calcio di rigore per la Fiorentina! Uscita a vuoto di Muric che colpisce in testa Parisi, l'arbitro indica subito il dischetto.
5'- Inizio aggressivo da parte della squadra di Vanoli che cerca di pressare alto sin da subito il Sassuolo.
3'- Prima occasione della partita per la Fiorentina! Mandragora imbuca su punizione per Kean che in area di rigore calcia al volo spedendo però alto sopra la traversa.
2'- Fallo guadagnato da Fagioli in trequarti offensiva per una trattenuta di Pinamonti.
1'- Iniziata la partita!
14:55 - Squadre in campo. È tutto pronto per il fischio d'inizio!
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, CheddiraPierini All. Fabio Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Kouame, Piccoli. All. Paolo Vanoli
È il giorno di Sassuolo-Fiorentina, gara valevole per il 14° turno di Serie A. I viola di Paolo Vanoli, sostenuti in trasferta da circa 4 mila tifosi gigliati, arrivati con un esodo in vecchio stile al Mapei Stadium per stare vicini alla squadra in un momento di difficoltà, vanno alla ricerca della prima vittoria in campionato in una gara delicatissima visti i soli 6 punti in classifica e un ultimo posto condiviso con l'Hellas Verona.
