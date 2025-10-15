FirenzeViola De Gea contro Maignan, il duello nel duello tra Milan e Forentina

vedi letture

Tra i vari duelli che ci attendo in vista della sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Fiorentina ce n'è uno in particolare che già in passato ha saputo accendere questa partita e che riguarda due giocatori tra i migliori nel loro ruolo non solo nel campionato italiano ma anche in tutta Europa. Stiamo parlando dei due portieri che proteggeranno i pali delle rispettive squadre ossia Mike Maignan e David De Gea, pronti a dare vita ad un confronto nel confronto sul prato del Meazza.

I precedenti

L'anno scorso come già sottolineato, soprattutto nella partita d'andata al Franchi, i due si sono presi la scena, con in particolare David De Gea che con i due rigori parati prima a Theo Hernandez e poi ad Abrahm ha contribuito in maniera importante alla vittoria per 2-1 della Fiorentina allora allenata da Raffaele Palladino. Nella stessa gara l'ex Manchester United ha tra l'altro dato avvio alla seconda rete viola firmata da Gudmundsson con un rilancio che ha innescato l'azione. Dall'altra parte lo stesso Maignan, così come accadde nel ritorno a San Siro, si è reso protagonista di una delle sue migliori prestazioni stagionali, parando un rigore a Moise Kean sullo 0-0 e dimostrando le sue doti di reattività e personalità, nonostante poi la sconfitta finale.

De Gea sempre al top, Maignan in ripresa

Tra i due ci sono cinque anni di differenze, ma sul campo la categoria è la stessa, quella dei fuoriclasse del ruolo. De Gea in questa stagione è in assoluto uno dei pochi giocatori viola che sta tenendo lo stesso livello di rendimento della scorsa annata, con dati e statistiche che lo attestano al top. Fuori dal campo invece lo spagnolo continua a dimostrarsi leader di questa squadra, nonché irrinunciabile per Stefano Pioli. Maignan invece dopo una stagione, la scorsa, tra alti e bassi, complice la ritrovata solidità difensiva con Allegri, è tornato sui livelli di prestazione dell'anno dello scudetto, vedesi la parata clamorosa fatta contro la Juventus su Gatti.

Qualità diverse

Le caratteristiche ovviamente non ci descrivono due giocatori troppo simili, De Gea tra i pali è quasi impeccabile mentre con i piedi alle volte può peccare in impostazione, Maignan al contrario è molto bravo nella costruzione del gioco ma ogni tanto si rende protagonista di qualche imperfezione nelle parate con una tecnica che non è sempre perfetta. Di sicuro c'è che se la Fiorentina vorrà tornare a casa da San Siro con un risultato positivo dovrà fare appello anche alle qualità del suo numero 43, che resta tutt'oggi uno dei pochi campione presenti all'interno della rosa.