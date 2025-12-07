Bucchioni: "La rivoluzione di novembre è già fallita. Servono figure esperte in società"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha commentato il momento della Fiorentina nella rubrica "Lo spunto", presente questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina continua a non essere una squadra. Solo Fantasmi Viola, giocatori smarriti che vagano per il campo senza sapere cosa fare. Proprio Sassuolo, la partita che nei piani avrebbe dovuto essere un nuovo inizio, rischia di diventare la conferma di una retrocessione possibile. A questo punto probabile. Sei punti senza neppure una vittoria in 14 partite, 24 gol subiti, appena undici fatti. È come avere in mano il passaporto per la serie B. Con una considerazione amara e ancora più drammatica: è fallita pure la rivoluzione di novembre. Le dimissioni del direttore sportivo Pradè e l’esonero di Pioli non sono serviti a niente. Dal nuovo allenatore Vanoli era logico aspettarsi qualcosa di più e di meglio.La sensazione che stia incidendo poco è forte, forse non ha l’esperienza per gestire certi momenti e certi spogliatoi".

"La domanda ora è un’altra" ha proseguito Bucchioni "Cosa fare adesso per salvarsi? È evidente che “il patto del megafono” fra Dzeko e i tifosi non possa bastare, la curva fa sempre quadrato,ma serve subito qualcosa per non scivolare nelle contestazioni o in altre situazioni vergognose come le minacce alle famiglie avvenute via social. Una risposta la sta cercando da oltreoceano il presidente Commisso.Vorrebbe esserci lui qui per provare a cambiare il vento, purtroppo non ci sono ancora le condizioni. Vanoli non è in discussione, almeno per ora. E nessuno pensa a richiamare Pioli. Proprio per l’assenza di Commisso,non sarebbe allora il caso di rafforzare la società con figure esperte? Qualcuno dal grande carisma? La mente corre a Giancarlo Antognoni, oggi dirigente dell’Under 21 azzurra, che per la Fiorentina è stato tutto e ha fatto di tutto. O Batistuta,tanto per dirne un altro. È vero, le bandiere non hanno mai sventolato al Viola Park, ma non c’è mai stata una bufera come questa".