De Gea flop, è lui il peggiore in campo dei viola contro il Sassuolo
FirenzeViola.it
La Fiorentina che perde la sua ottava partita in campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-1 è ricca ovviamente nelle pagelle dei quotidiani in edicola stamani di insufficienze. C'è però un calciatore che più di tutti all'interno della formazione di Paolo Vanoli ha ricevuto il peggior voto in media e quel calciatore è David De Gea.
Lo spagnolo infatti, autore di due errori importanti in occasione delle prime due reti neroverdi di Volpato e Muharemovic, è stato giudicato con una prestazione da 4 dalla Gazzetta dello Sport, da La Repubblica, da La Nazione e dal Corriere dello Sport. Leggermente migliore il voto assegnatoli dal Corriere Fiorentino e da Tuttosport che si sono invece fermati ad un 4,5.
Pubblicità
Rassegna stampa
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessunodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Copertina
Fiorentina: "Solidarietà a giocatori e famiglie minacciati. Garantiremo misure necessarie per la sicurezza"
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com