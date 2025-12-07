De Gea flop, è lui il peggiore in campo dei viola contro il Sassuolo

La Fiorentina che perde la sua ottava partita in campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-1 è ricca ovviamente nelle pagelle dei quotidiani in edicola stamani di insufficienze. C'è però un calciatore che più di tutti all'interno della formazione di Paolo Vanoli ha ricevuto il peggior voto in media e quel calciatore è David De Gea.

Lo spagnolo infatti, autore di due errori importanti in occasione delle prime due reti neroverdi di Volpato e Muharemovic, è stato giudicato con una prestazione da 4 dalla Gazzetta dello Sport, da La Repubblica, da La Nazione e dal Corriere dello Sport. Leggermente migliore il voto assegnatoli dal Corriere Fiorentino e da Tuttosport che si sono invece fermati ad un 4,5.