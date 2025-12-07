Sassuolo-Fiorentina, l'unico a "salvarsi" tra i viola è Mandragora
FirenzeViola.it
Nell'ennesima sconfitta della Fiorentina in campionato, stavolta travolta per 3-1 dal Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l'unico singolo che in parte viene assolto nella prestazione dai quotidiani di quest'oggi è l'autore del gol viola, Rolando Mandragora. Il centrocampista gigliato, all'interno di una sfilza inevitabile di insufficienze, ha raccolto due 6, che sono quelli che gli hanno riconosciuto il Corriere Fiorentino e La Nazione, e tre 5,5 che invece gli hanno assegnato la Gazzetta dello Sport, Tuttosport e La Repubblica.
L'unico quotidiano non d'accordo con la valutazione sulla prova di Mandragora è il Corriere dello Sport, che invece valuta con un 4,5 la prestazione del centrocampista italiano.
