La lista della spesa della Fiorentina: quattro colpi da fare subito
L’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola inaugura di fatto il mercato della Fiorentina, che con il ds Fabio Paratici prepara i primi colpi. Come riportato da Repubblica, i dirigenti rientreranno in Italia già nel fine settimana per trasformare in operatività le linee guida discusse e arrivare all’apertura della sessione estiva con alcune trattative già impostate. Prima, però, sarà necessario sfoltire la rosa: in uscita ci sono De Gea, oltre ai casi delicati legati a Kean e Dodo.
Sul mercato in entrata serviranno interventi mirati: un terzino destro, un difensore centrale e un terzino sinistro, a cui potrebbe aggiungersi anche un centrocampista — con Kristian Thorstvedt in cima alla lista — e almeno due esterni offensivi. In totale, dunque, almeno quattro innesti certi per completare la rosa, costruendo un giusto equilibrio tra giocatori italiani e stranieri da mettere a disposizione del tecnico durante il ritiro estivo.
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