Esterni e non solo: ecco le tre priorità assolute nel mercato della Fiorentina
Il Corriere dello Sport passa in rassegna le priorità del mercato estivo della Fiorentina. La prima riguarda gli esterni. Entro la fine di giugno andrà presa una decisione definitiva su Manor Solomon: i dirigenti viola stanno dialogando col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto attualmente da 10 milioni, ma interverranno a prescindere sulle corsie esterne. Piace Cristian Volpato, sul quale sono state chieste informazioni al Sassuolo. Lui si trasferirebbe volentieri a Firenze, dove cerca casa da tempo. Servirebbero 15-20 milioni. In alternativa da non scartare Armand Laurienté, per cui il Sassuolo chiede però 20-25 milioni.
Poi ci sono gli esterni, ma di difesa: Joao Mario della Juventus è un’ipotesi, per quanto ad oggi non così concreta. Il classe 2000 è uno dei profili al vaglio. Chissà che la società non valuti il ritorno di Costantino Favasuli, della cui rivendita ha mantenuto il 50% quando lo ha ceduto al Catanzaro un anno fa a costo zero. Capitolo difesa: i nomi son sempre gli stessi, Virey del Gremio e Adam Obert del Cagliari, per cui i sardi chiedono 8-10 milioni.
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