Grosso e uno staff di 7 collaboratori. Esordio al Franchi contro il figlio Filippo
Con l'ufficialità di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, i quotidiani di oggi rilasciano i primi commenti e le prime analisi sull'operazione condotta dal club per la propria panchina, affidata al Campione del Mondo 2006 dopo l'addio di Paolo Vanoli. Tuttosport ne fa oggi un quadro, ripartendo dalla base del contratto, un accordo sottoscritto fino al 2028 con opzione a 1,2 milioni, con lui uno staff di 7 collaboratori fra i quali il vice Raffaele Longo e il preparatore Francesco Vaccariello. La presentazione avverrà a inizio luglio, quando la squadra si radunerà al Viola Park.
Grosso arriva in viola dopo un bel campionato condotto col Sassuolo, ottenuto insieme ai vari Pinamonti, Laurienté, Koné, Volpato, Thorstvedt: e forse qualcuno di loro potrebbe seguirlo a Firenze. Dove il tecnico romano ritrova Paratici, con cui condivide l’esperienza alla Juve e grazie al quale ha iniziato la carriera in panchina guidando dal 2014 al 2017 la Primavera bianconera. Infine, il quotidiano torinese sottolinea anche una cusiosità: Grosso debutterà al Franchi il 29 agosto, giorno dei 100 anni del club, contro il Frosinone con cui ha vinto il campionato cadetto (impresa che gli è valsa la Panchina d’argento) e dove milita il figlio 19enne Filippo.
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