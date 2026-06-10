Thorstvedt-Fiorentina, ecco quanto chiede il Sassuolo per chiudere l'operazione
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Kristian Thorstvedt è uno degli obiettivi numero uno per la Fiorentina, lo riporta anche il Corriere dello Sport. Il centrocampista norvegese è uno dei profili preferiti da Fabio Grosso per il suo centrocampo. L’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo visto che il giocatore guadagna circa 600 mila euro al Sassuolo, semmai la riflessione andrebbe fatta sul costo del cartellino. I neroverdi chiedono qualcosa come 15 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e la sua volontà di cambiare aria.
Thorstvedt-Fiorentina è un’opzione da tenere d’occhio anche in ragione dei buoni uffici tra il suo entourage e Fabio Paratici. Peraltro il classe 1999 era un obiettivo viola già nell’estate 2024.
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