Quagliarella: "Tornerei indietro per giocare 5 minuti con Baggio. Ora serve in FIGC"

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A tutto Fabio Quagliarella. L'ex attaccante, transitato anche da Firenze nell'anno della Florentia Viola, ha rilasciato stamani una lunga intervista a Tuttosport in cui torna a parlare del suo passato e di cosa rimpiange di non esser riuscito a fare da giocatore: "Potessi tornare indietro nel tempo, lo farei per giocare anche solo 5 minuti con Roberto Baggio. Sarebbe stato un sogno per me", dice l'ex Napoli e Sampdoria, che poi fa una disamina di ciò che manca in FIGC per ricostruire il calcio italiano: "Sono favorevole a figure come Baggio e Maldini in Figc. Devono stare nel mondo del calcio e dare dei consigli per fare crescere tutto il movimento".

Infine, Quagliarella risponde anche a una domanda sul futuro di Dusan Vlahovic, centravanti che lascerà la Juventus a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto: "Pensavo che non andasse via e adesso sostituirlo non sarà affatto semplice per la società. Sarà un mercato difficile per la Juve. Va preso un attaccante importante e che sappia giocare alla Juventus".