Verso il mercato, esterni da rifondare. Il primo nome dei viola è Joao Mario

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Nel suo punto sul presente e soprattutto sul futuro della Fiorentina, La Gazzetta dello Sport di oggi si dedica anche al mercato. Il vertice che si terrà in queste ore negli States servirà a Paratici e Ferrari a capire quali saranno i margini di manovra, il budget a disposizione e le cessioni da dover fare. Poi sarà la volta delle entrate e non saranno poche, vista la squadra da rifondare agli ordini di Grosso.

A tal proposito, uno dei reparti che adesso risulta la priorità per la Fiorentina riguarda i laterali. Con l'addio di Harrison, il probabile addio di Solomon (su cui però non è ancora detta l'ultima parola), lo stato di forma non ottimale di Gosens, l'incertezza sul futuro di Dodo e Fortini e l'infortunio a lungo termine di Parisi, gli esterni della Fiorentina sono tutt'altro che al sicuro. Per questo avverranno diverse operazioni sulle fasce e secondo la Rosea, uno dei nomi più spendibili per il mercato in entrata è quello di Joao Mario. Rientrato alla Juventus dopo il prestito al Bologna, è un giocatore che i viola seguono da tempo e sul quale potrebbero tornare con decisione in estate.