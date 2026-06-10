Alberto Polverosi: "Fabio Grosso parte con un bonus e un malus"

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Sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi commenta così la scelta della Fiorentina, che ha deciso di affidare la panchina a Fabio Grosso:

"Forse non parleremo mai di grossismo, come invece abbiamo fatto con sacchismo, sarrismo e guardiolismo. Fabio Grosso non è un allenatore di rottura, come tanti suoi colleghi ha un’Idea ma non così forte né così convincente da piegare la squadra ai suoi pensieri. L’allenatore che sbarca a Firenze non è più giovanissimo ed ha una qualità davvero apprezzabile: non parla mai del “suo” calcio, ma solo di calcio.

Grosso parte con un bonus e un malus. Cominciamo dal bonus: si chiama Paratici. E’ la prima scelta ufficiale del nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Lo ha ingaggiato nonostante l’impresa di Vanoli e nonostante il riconoscimento che Firenze e il Franchi hanno tributato all’allenatore di Varese con l’applauso (di fronte ai fischi per i giocatori) all’ultima giornata. Paratici vuole cominciare daccapo, con i suoi uomini. Il malus è la pressione di una città molto ambiziosa che da anni (un decennio e oltre, l’ultima parte dei Della Valle e il settennato di Commisso) vive con le stesse ambizioni annunciate da una società incapace poi di dargli forma e sostanza. Nel suo recente discorso presidenziale Commisso jr ha tracciato una linea: dobbiamo essere degni di Firenze e della storia della Fiorentina".