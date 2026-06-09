Paratici colpito da Goretti: il dirigente rinnoverà presto con la Fiorentina

Paratici colpito da Goretti: il dirigente rinnoverà presto con la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino trova conferme sul probabile rinnovo di Roberto Goretti con la Fiorentina. Il dirigente, già in viola al momento dell'arrivo di Fabio Paratici, ha colpito piacevolmente l'attuale direttore sportivo che ha scelto quindi di confermarlo come suo braccio destro, tanto che l'ex Perugia potrebbe presto prolungare fino al 2029 il suo contratto che lo lega al club viola. Con lui resterà in ruolo centrale anche Lorenzo Giani, capo scouting di Paratici approdato a Firenze proprio a seguito della nomina dell'ex Juventus e Tottenham.