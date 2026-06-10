Sottil, Nzola, Barak e gli altri rientri di casa viola: uno potrebbe far comodo a Grosso

vedi letture

C'è uno sciame di giocatori che busserà fra qualche giorno al Viola Park, ma senza disfare le valigie. Li definisce così il Corriere dello Sport i tantissimi prestiti di rientro con cui dovrà fare i conti la Fiorentina. Sono ventisei. Tanti 'big', per modo di dire, o comunque calciatori ampiamente over23 che sono già da tempo nella girandola dei prestiti senza che il cordone ombelicale col club sia mai stato reciso: Riccardo Sottil su tutti, che è anche in scadenza a giugno 2027 e quindi dovrà essere ceduto in via definitiva (a meno che non si prolunghi il contratto per parcheggiarlo per l'ennesima volta da qualche parte, sarebbe il quinto prestito per lui), ma anche Alessandro Bianco, Antonin Barak, M'Bala Nzola.

Per tutti loro il destino sembra scontato: o l'ennesima cessione a titolo temporaneo appunto, o una soluzione definitiva, pochissimi spazi per rientrare a far parte della rosa viola. Questo quanto deciso dai due responsabili dei prestiti, Moreno Zebi e Raffaele Rubino. Un asterisco finale va posto su Simon Sohm, anche lui di rientro: per caratteristiche, valore assoluto, caratteristiche ideali per il gioco di Fabio Grosso e il relativo poco tempo avuto a disposizione in viola, il centrocampista svizzero, di rientro a Bologna, potrebbe avere una seconda chance a Firenze.