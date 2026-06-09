Bucchioni esalta Grosso: "Il profilo perfetto. Sarà una Fiorentina affamata"

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Su La Gazzetta dello Sport di oggi, Enzo Bucchioni dedica un corsivo alla Fiorentina. L'opinionista si concentra sulla scelta per la panchina, ricaduta ufficialmente su Fabio Grosso, annunciato dal club ieri: "Firenze più che Grosso si aspettava un grosso nome, c’è chi ha sognato Mourinho, chi ha invocato Sarri, ma erano almeno un paio di mesi che Paratici aveva puntato dritto su questo allenatore in carriera, che aveva lanciato proprio lui con la Primavera della Juve", afferma Bucchioni.

Prosegue poi la digressione: "Grosso sembra davvero l’uomo adatto al momento che sta vivendo Firenze. L’identikit è perfetto. La Fiorentina cercava un allenatore pieno d’energia, ambizioso, che ha vinto e fa giocare un calcio moderno, capace di dare forte identità alle sue squadre, bravo a far crescere i giovani. E Grosso a Sassuolo ha fatto proprio questo. Paratici sta gettando le basi per il futuro, le idee del Como e quelle di Silvio Baldini e della sua Under sono fonti di ispirazione".

Questa, secondo Bucchioni, la squadra che vedremo: "Sarà una Fiorentina affamata, giovane, con qualche riferimento esperto. Tutti giocatori coi piedi buoni e la voglia di fare calcio per ricompattare e far divertire una tifoseria delusa. In queste ore il ds viola è negli Stati Uniti, sta parlando dei suoi piani con la famiglia Commisso, c’è da aspettarsi un rinnovamento profondo".