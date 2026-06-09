Su Valentini l'Independiente. Vuole restare in Europa, difficilmente alla Fiorentina

Su Valentini l'Independiente. Vuole restare in Europa, difficilmente alla FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:44Rassegna stampa
di Redazione FV

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport arrivano aggiornamenti sul futuro di Nicolas Valentini. Di rientro dal prestito dal Verona, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto a 4 milioni di euro pattuito lo scorso anno con la Fiorentina, sull'argentino si è fatto vivo in queste ore l'Independiente, pronto a riportarlo in patria visto che difficilmente avrà futuro al Viola Park.

Valentini, arrivato a zero nel gennaio 2025 dal Boca Juniors, al momento non pare intenzionato a lasciare l’Europa e preferirebbe restare in Serie A. L’ultima parola spetterà a Fabio Grosso, allenatore viola ufficializzato ieri, ma la cessione pare l’ipotesi più probabile.