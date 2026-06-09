Su Valentini l'Independiente. Vuole restare in Europa, difficilmente alla Fiorentina
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Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport arrivano aggiornamenti sul futuro di Nicolas Valentini. Di rientro dal prestito dal Verona, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto a 4 milioni di euro pattuito lo scorso anno con la Fiorentina, sull'argentino si è fatto vivo in queste ore l'Independiente, pronto a riportarlo in patria visto che difficilmente avrà futuro al Viola Park.
Valentini, arrivato a zero nel gennaio 2025 dal Boca Juniors, al momento non pare intenzionato a lasciare l’Europa e preferirebbe restare in Serie A. L’ultima parola spetterà a Fabio Grosso, allenatore viola ufficializzato ieri, ma la cessione pare l’ipotesi più probabile.
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