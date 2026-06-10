La Gazzetta sul mercato della Fiorentina: "Viola su Koleosho e Okoli"

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Missione rifondazione nel segno del made in Italy. Lo scrive la Gazzetta dello Sport , che fa il punto sulla situazione in casa Fiorentina. Il viaggio di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici negli Stati Uniti è appena iniziato: si delineano i progetti futuri, assieme al presidente Giuseppe Commisso, con un'esigenza, cercare di vendere bene e acquistare ancora meglio, evitando gli errori della scorsa estate, quando i circa 90 milioni investiti non hanno prodotto i risultati sperati sul campo. L’obiettivo sarà finanziare gli acquisti attraverso le cessioni e ridurre il monte ingaggi. Per questo motivo l’attenzione è rivolta soprattutto a giovani di qualità, possibilmente italiani, desiderosi di rilanciarsi nel campionato di Serie A. Tra i profili seguiti con maggiore interesse ci sono Luca Koleosho e Caleb Okoli, due nomi che rappresentano una forte impronta azzurra per la nuova Fiorentina.

Koleosho, 21 anni, reduce da una stagione in prestito al Paris FC, potrebbe aver chiesto informazioni su Firenze ai compagni di Nazionale Cher Ndour e Pietro Comuzzo durante il recente doppio impegno amichevole contro Lussemburgo e Grecia. La Fiorentina ha la necessità di rinforzare le corsie esterne dopo gli addii di Harrison e Solomon, entrambi rientrati dai prestiti, l’infortunio di Parisi e la possibile partenza di Gudmundsson.

Dall’attacco si passa alla difesa, sempre seguendo il filo conduttore dell’Italia. Tra i nomi monitorati c’è anche Caleb Okoli, centrale difensivo di 24 anni attualmente al Leicester City, club retrocesso addirittura in League One. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e dotato di piede destro, Okoli fu acquistato dagli inglesi per circa 15 milioni di euro nel 2024 dopo l’esperienza in prestito al Frosinone, conclusa con la retrocessione dei ciociari. Quest’estate potrebbe lasciare il Leicester per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.