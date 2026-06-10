FirenzeViola Franchi, nuovi lavori tra Curva Fiesole e Maratona: cosa cambia per i tifosi

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Lo scorso maggio è stata approvata la variante relativa ai lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze, che prevede interventi aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali originarie e un incremento di spesa. Tali lavorazioni, necessarie, stando ai documenti, non causeranno modifiche ai tempi di esecuzione del primo lotto.

I dettagli

In particolare si tratta di eseguire i lavori di sistemazione esterna dell'area che confina tra i giardini Niccolò Galli e i cantieri dello stadio tra curva Fiesole e Maratona. In questa zona si creava un vero e proprio collo di bottiglia che complicava i flussi dei tifosi in ingresso e uscita dall'impianto. Si tratta di allargare il passaggio andando a «mangiare» una parte dei giardini e creare una rampa per colmare il dislivello che separa l'area verde dal prospiciente parcheggio. I lavori sono iniziati e dovranno concludersi in tempo utile per la prima partita ufficiale della Fiorentina della stagione 2026-27.

Come ci siamo arrivati

Questi primi lavori si inseriscono in una serie di interventi determinati dalla mancata riqualificazione dell'area davanti alla Maratona (la cosiddetta «vela verde») e la necessità «di verificare e progettare le sistemazioni esterne strettamente funzionali alla corretta esecuzione e al completamento dell’intervento relativo allo stadio». A inizio 2026 sono stati fatti approfondimenti per aggiornare il progetto esecutivo del primo lotto (nuova Fiesole, più adiacenti parti di Maratona e Tribuna laterale) «estendendo la progettazione anche alle aree esterne attualmente non comprese» nel lotto, per «garantire un’area di prefiltraggio continua lungo il perimetro finale dell’impianto, adeguati spazi di passaggio per pubblico, mezzi di servizio ed emergenza, una articolazione per fasi attuative compatibile con le risorse disponibili, con l’avanzamento dei lavori e con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, nonché un livello di approfondimento tecnico idoneo all’acquisizione dei necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni».

Le fasi

Come spiegato è in corso la prima delle tre fasi delle sistemazioni esterne, che riepiloghiamo di seguito.

- Fase 1: relativa alla sistemazione temporanea dell’area nord di Piazzale Campioni del ’56 e dell’angolo sud-ovest del Giardino “Niccolò Galli”;

- Fase 2: relativa alla sistemazione definitiva dell’angolo sud-ovest del Giardino “Niccolò Galli”, di Piazzale Campioni del ’69, dell’adiacente porzione nord di Viale Pier Luigi Nervi e della porzione nord dei campi del centro sportivo “Cerreti”;

- Fase 3: relativa alla sistemazione definitiva della porzione sud di Viale Pier Luigi Nervi, di Piazzale Campioni del ’56, della nuova autorimessa interrata, della porzione sud dei campi del centro sportivo “Cerreti”, della nuova piscina coperta e dell’ex centro sportivo “Davide Astori”.

Gli interventi delle fasi 2 e 3 avverranno in previsione dell'apertura al pubblico dei settori attualmente in corso di ammodernamento. Quando aprirà la nuova curva Fiesole e le adiacenti parti di Maratona e Tribuna laterale (verosimilmente per l'inizio della stagione sportiva 2027-28) i flussi dei tifosi si concentreranno particolarmente nella zona nord dello stadio Franchi. I cantieri, infatti si ribalteranno e saranno interdetti al pubblico la curva Ferrovia, metà Maratona e Tribuna laterale (lato sud).

Sono previste nello studio di fattibilità opere strettamente legate all'utilizzo dello stadio, ma anche interventi extra. In particolare nella fase 2 verrà sistemata la zona dove fino a pochi mesi fa era presente il mercato rionale di viale Fanti e viale Nervi (che corre lungo la Maratona) sarà esteso facendolo sbucare sempre in viale Fanti, ma all'altezza di via Pastrengo.

Nella fase 3, oltre al parcheggio interrato da 150 posti auto davanti alla Maratona (e collegato con la stessa attraverso dei tunnel), si ipotizza di costruire una nuova piscina, che andrà a sostituire quella lato Ferrovia che con secondo lotto dei lavori andrà smantellata. Le opere non strettamente legate alla funzionalità del Franchi (come la piscina, per esempio) saranno finanziate con risorse non destinate ai lavori per lo stadio.