La difesa dellla Fiorentina cambia, a iniziare da De Gea: ecco le esigenze viola

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Scrive il Corriere dello Sport a proposito delle idee di Fabio Paratici, Ds della Fiorentina: c’è da smontare e rimontare la squadra pezzo per pezzo. Partendo anche dalla porta. David de Gea è uno dei nomi, senza dubbio. Valore aggiunto in campo e nello spogliatoio, difficile rinunciarci, ma la riduzione del monte-ingaggi (altro argomento principale dell’incontro di ieri con la famiglia Commisso) ha già imposto una riflessione. Che è questa: se Paratici intercetta un portiere affidabile, giovane, che guadagni meno (molto meno) del numero uno spagnolo (tre milioni l’anno per i prossimi due), con il benestare di Grosso lo porta a Firenze. Il greco Mandas, classe 2001, in prestito dalla Lazio al Bournemouth nell’ultima stagione, tanto per fare un nome. Christensen ha contratto fino al 2028 ed è un buon secondo, Lezzerini ha appena rinnovato ed è un ottimo terzo, e così l’area portieri non ha (avrebbe) bisogno di ulteriori interventi.

Capitoli difensori, prosegue il Corriere: Ranieri si è rilanciato e rimane, Comuzzo si rilancerà a Firenze, Pongracic parte solo con offerta adeguata e, per il discorso sopra, Kouadio, Kospo e Balbo il ritiro lo fanno sicuramente e poi si vedrà. Le cessioni, sicure e possibili: Dodo parte, Gosens vedi alle voci Pongracic (offerta) e De Gea (alleggerire il monte-ingaggi), mentre Fortini è legato al rinnovo del contratto (scadenza 2027): a breve le parti ci riproveranno, perché Paratici e Grosso non vorrebbero cederlo: e non solo perché è un figlio del Viola Park.