Fagioli, il suo futuro è un rebus: niente Conference niente riscatto obbligatorio e piace a Conte

La Gazzetta della Sport dedica spazio al mercato della Juventus parlando di un possibile tesoretto per i bianconeri. In questo senso rientra il prestito di Nicolò Fagioli, ancora incerto del suo futuro in maglia viola. Se oggi la Fiorentina non dovesse salire almeno al sesto posto, non scatterà per lui il riscatto obbligatorio, si legge sulla rosea. A Conte piace e lo aveva già sondato a gennaio per il suo Napoli. Chissà che nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare Napoli per fare ritorno alla Juventus, non possa rigenerarlo nella “loro” Torino bianconera.