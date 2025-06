La strategia di Commisso con l'ok di Pioli, creare una Fiorentina sempre più azzurra

vedi letture

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina, a partire dall'acquisto, ormai chiuso, di Jacopo Fazzini. Il centrocampista massese andrà a rinforzare una batteria già importante di giocatori italiani presenti nella rosa gigliata che, visti i nomi circolati, potrebbe anche aumentare. Giocatori giovani e italiani, al di là di Dzeko, sembra questo il profilo scelto da Pradè e Goretti. Una strategia, voluta in prima persona dal presidente Commisso, che era già partita lo scorso anno con l'acquisto dei vari Cataldi, Bove, Kean e che continuerà anche questa stagione. Jacopo Fazzini infatti potrebbe non essere l'unico innesto gigliato dalla nazionale Under21 di Carmine Nunziata. La Fiorentina infatti è interessata a Giovanni Fabbian del Bologna per la mediana e Daniele Ghilardi, giovanili viola, per il reparto arretrato.

Piacciono poi Zanoli come vice Dodo sulla destra e Pio Esposito in caso di partenza di Moise Kean. E poi ci sono gli italiani già presenti in rosa. Da Ranieri a Kean, passando per Mandragora, Comuzzo e Fagioli. Questi quelli in orbita nazionale, poi più defilati o più giovani ci sono Terracciano, Parisi, Ndour, Bianco, Fortini e Martinelli. Una Fiorentina insomma sempre più italiana che trova il benestare dall'Arabia di quello che sarà il suo futuro allenatore, Stefano Pioli.