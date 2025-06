Grillz ai denti, catena al collo e banconote, lo stile di Kean in Giappone

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra su Moise Kean e sul suo stile durante la vacanza in Giappone. Grillz ai denti, catenone appeso al collo, gioielli e vestiti alla moda. Moise Kean sta facendo divertire i suoi follower postando su Instagram con storie e post che lo ritraggono in vacanza nella terra del sol levante con uno stile molto particolare. Oltre ai vestiti alla moda, alle treccine ai capelli, ai tanti gioielli e alla dentatura argentata, il centravanti gigliato mostra in una foto pubblicata sui social un ventaglio di soldi simili allo Yen, la moneta nipponica.

Simili esatto perché su di esse c'è la scritta "entertainment". Insomma per Kean un po' di svago, di relax e di divertimento, sempre con stile, prima di capire quale sarà il suo prossimo futuro a livello professionale.