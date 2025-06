Pioli ha scelto la difesa a tre. Ricci il regista che piace di più. Milinkovic-Savic un sogno, perdere Mandragora una follia. Pio Esposito piace più di Shpendi. Il caso Gud e l'affondo su Fazzini

Lo schema di partenza sarà il 3-5-2. Lo ha messo sul piatto Daniele Pradè e lo ha sposato con entusiasmo Stefano Pioli. Si dice che uno dei motivi che ha spinto il responsabile dell'area tecnica viola a preferire Pioli a Sarri sia stato proprio il fatto di non dover stravolgere la squadra. Con Sarri sarebbe stato necessario acquistare almeno tre attaccanti esterni. In partenza le due punte dovrebbero essere Kean e Dzeko. Uso il condizionale perché mentre Dzeko ha appena fatto le visite mediche e scoperto il Viola Park resta ancora il punto interrogativo sul futuro di Moise. Io ero e resto ottimista. Di sicuro non immagino Kean tra i ricchi arabi e neppure al Milan con un Allegri che lo aveva bocciato. Mi preoccupa invece una possibile discesa in campo dell'Arsenal. Squadra che piace molto a Kean.

Centrocampo da costruire

E' il reparto da rifondare. Pioli ha un solo titolare garantito che è Fagioli. Gli altri due in rosa, al momento, sono i giovani Richardson e Ndour. Potrebbero restare entrambi o andare via entrambi. Dipenderà se arriveranno per loro offerte più o meno interessanti. Poi, c'é il caso Mandragora. Non capisco perché la Fiorentina non gli abbia ancora allungato il contratto. Questo temporeggiare è sbagliato. Anzi, permettetemi di usare il superlativo: sbagliatissimo. Uno come Mandragora è prezioso in campo e fondamentale dentro lo spogliatoio. Se gli riconosci qualche euro in più non butti via niente. Sono soldi ben spesi. L'atteggiamento incomprensibile su questo fronte di Pradè ha fatto entrare in pista il Napoli. Sarebbe una follia perdere questo giocatore. Per il regista invece salgono le quotazioni di Ricci. Il Toro lo valuta trenta milioni ma può accettare delle contropartite tecniche. C'é Sottil, a esempio, che piaci a tanti e che può diventare una preziosa merce di scambio. Sempre per il centrocampo c'é il sogno Milinkovic-Savic. E' vero, anni fa ci ha preso in giro. Pazienza. Magari averlo ora in maglia viola. Ma c'è un ostacolo assurdo da affrontare o aggirare. Non riesco ad andare oltre la parola sogno.

Opzione attacco

Dzeko-Kean è una coppia che mi piace ma serve anche un attaccante giovane da inserire nel gruppo. La Fiorentina in passato aveva strizzato l'occhio a Shpendi del Cesena. Ora valuta Pio Esposito che però è di proprietà dell'Inter. Senza domenticare Colombo che tornerà al Milan dopo l'esperienza all'Empoli- Pio Esposito è quello che mi piace di più ma è anche quello che costa di più. E sarebbe sbagliato accettare di averlo solo in prestito.

Il caso Gud

Pare che ci sia una battaglia legale intorno al futuro di Gud, con la Fiorentina che si cautela con Fazzini che, pur con caratteristiche diverse potrebbe prendere il posto dell'islandese. La Fiorentina vorrebbe Gudmundsson ancora un anno in prestito visto che la sua vicenda che lo ha portato in tribunale in Islanda non è ancora conclusa. Ci sta. Ma resta senza risposta la domanda chiave: la Fiorentina vuole o non vuole Gud? Se Pioli considera il giocatore un titolare vero bisogna chiudere velocemente la trattativa chiedendo magari un picoclo sconto. Altrimenti ciao Gud...