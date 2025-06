Futuro Kean, l'Arabia è una forte tentazione: persiste l'interesse del Manchester United

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Moise Kean e, in modo particolare, sul suo futuro. Un futuro che, almeno dal 1 al 15 luglio (i giorni nei quali avrà valore la clausola da 52 milioni), dipenderà quasi esclusivamente da lui. Quasi perché ovviamente conterà anche quali saranno le formazioni interessate a pagare la clausola rescissoria. Al momento le due formazioni con il mirino puntato sono gli arabi dell'Al Qadsiah e il Manchester United. La tentazione Red Devils potrebbe essere legata al fatto di giocare la Premier League in un top club, anche se tanto dipenderà dal domino di attaccanti che ancora non è partito. Dall'altra parte gli arabi mettono sul piatto 45 milioni di Euro di ingaggio in tre anni.

Il futuro è ancora tutto aperto per Kean. Il centravanti classe 2000 adesso è in vacanza e poi penserà alla migliore scelta da prendere in un anno importante che porterà al mondiale americano del 2026. Non è ovviamente da escludere la possibilità che il centravanti gigliato possa rimanere alla Fiorentina. In Toscana sta bene e la Fiorentina farà di tutto per trattenerlo. Se Kean dovesse restare in viola da considerare un dettaglio. Se non venisse tolta dal contratto la clausola sarebbe valida dal 1 al 15 luglio di ogni estate.