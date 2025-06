Immobile vuole tornare in Italia e ha dato l'ok al Bologna, club e agenti al lavoro

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, una volta sfumata l'idea Dzeko, finito alla Fiorentina, il Bologna adesso ha puntato decisamente il mirino su Ciro Immobile. La trattativa non è semplice perché i costi sono elevati ma da entrambe le parti c'è la volontà di portare a termine l'operazione. Il primo nodo è l'ingaggio, Immobile è pronto a tagliarsi parte dello stipendio ma dipende di quanto perché al Besiktas guadagna 6 milioni all'anno.

Il secondo ostacolo riguarda la richiesta, ancora ignota, da parte dei turchi per il cartellino e la possibilità o meno che i bianconeri partecipino al pagamento dell'ingaggio. Vedremo come si svilupperà questa trattativa, intanto, sempre dalla Turchia, è stato accostato ai felsinei un ex viola come Sofyam Amrabat. Anche qui però i costi potrebbero essere troppo elevati.