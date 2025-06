Antonio Di Gennaro su Fazzini: "Nel 3-5-2 è una mezzala. Con la 10 se parte Gud? Perché no"

L'ex calciatore della Fiorentina e attuale commentatore tecnico di Rai Sport, con cui sta seguendo l'Europeo Under21 in Slovacchia, Antonio Di Gennaro, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando del prossimo acquisto gigliato, Jacopo Fazzini (impegnato ij questi giorni proprio all'europeo di categoria con la nazionale di Nunziata). Queste le sue dichiarazioni a partire dal ruolo di Fazzini: "Nunziata in Nazionale l'ha schierato sempre da trequartista, contro la Spagna nell'ultima gara è partito lì nel 3-4-2-1 e ha fatto bene. Poi può giocare anche come mezzala, perché ha ottime letture, inserimento e tiro. E gol, dettaglio non da poco. Pioli è un tecnico intelligente, che vede il talento. Al Milan giocava col 4-2-3-1, lo dovesse riproporre a Firenze Fazzini sarebbe il perfetto trequartista. In caso opti per il 3-5-2 può fare bene anche da mezzala".

A che giocatore assomiglia? Magari Pioli lo userà come ha fatto con Brahim Diaz

"Sono giocatori diversi, Brahim predilige partire dall'esterno, Fazzini è più centrocampista. Non so bene a chi paragonarlo. So che il suo modello è Luka Modric e un po’ lo ricorda. Prova a imitarlo, soprattutto nella ricerca costante dei colpi d'esterno".

Forse gli manca un po' di fisicità?

"Questi son discorsi che lasciano il tempo che trovano. Lui non è tanto alto, ok. Ma quanto è alto Barella? Quanto è alto Gavi? E Pedri? Dobbiamo smetterla di fossilizzarci solo sulla fisicità. In questo gioco conta la tecnica e lui ne ha da vendere".

In caso di addio dell'islandese, darebbe la dieci a Fazzini?

"Perché no? Spero rimanga Gud, ma in caso di partenza Fazzini con la dieci ce lo vedrei bene, può spingerlo a tirar fuori quello di cui parlavamo prima, la personalità".