La Fiorentina a stelle e strisce è sempre più azzurra. il settore giovanile parla addirittura toscano

vedi letture

La Nazione oggi in edicola si concentra sulla rosa della Fiorentina che, con l'imminente acquisto di Fazzini, andrà a vedere aumentare la batteria di giocatori italiani. Un obiettivo, quello di poter fungere da bacino per le varie nazionali, che Rocco Commisso si è posto fin dal suo arrivo a Firenze.

L'anno passato i gigliati sono stati la terza squadra per numero di italiani impiegati e nonostante gli addii di Cataldi, Bove, Folorunsho, Zaniolo e Colpani ancora oggi sono in tanti i viola nati nel Bel Paese, a partire ovviamente dal capitano, fresco di esordio con la nazionale maggiore, Luca Ranieri. Una filosofia, quella di privilegiare l'italianità che possiamo riscontrare anche nella gestione del settore giovanile. Da ormai tre anni la percentuale di italiani nel vivaio viola si assesta attorno al 92%, con addirittura l’80% dei tesserati che sono nati in Toscana.